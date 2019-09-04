Продукция завода ПКФ «КУБ»

Резервуары и ёмкости

Резервуары и ёмкости

Производство металлических емкостей и резервуаров любой сложности для нужд промышленности
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Резервуары РВС

Резервуары РВС

Производство стальных резервуаров, вертикальных, цилиндрической формы — РВС
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Металлические конструкции

Металлические конструкции

Изготовление металлоконструкций любой сложности в короткие сроки
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Модульная АЗС

Модульная АЗС

Произведем и доставляем модульныю АЗС в любую точку РФ
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Силосы для цемента

Силосы для цемента

ПКФ «КУБ» реализует сертифицированные емкости собственного производства. Компания предлагает купить силос с доставкой и монтажом под ключ
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Оборудование для ГРП

Оборудование для ГРП

Производим оборудование для Гидроразрыва пласта с доставкой по РФ
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Завод резервуаров ООО ПКФ «КУБ»

Один
из крупнейших
производителей резервуаров в России

Обеспечиваем клиентам высокие стандарты обслуживания
на всех этапах сотрудничества

  • Проектирование и анализ
  • Расчёт сроков производства
  • Выезд на площадку
  • Замеры и экспертная оценка
  • Производство продукции
  • Доставка
  • Монтаж
  • Эксплуатация

Производство
под ваши потребности

Производство по установленным ГОСТам

Используем проверенные годами и десятками проектов технологии по производству и монтажу резервуаров для нефтегазовой промышленности.

Более 30 проверок перед вводом в эксплуатацию

Резервуары и ёмкости проходят все необходимые проверки на соответствие стандартам качества.

Любые объёмы продукции

Расчитаем необходимый объём продукции для вашего производства. Предоставим проект и график поставки и монтажа необходимого оборудования.

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Наши клиенты

С нами
сотрудничают лучшие
компании отрасли.

Начать сотрудничество

ПКФ «КУБ» работает и поставляет лучшую продукцию для всех ключевых компаний в России, СНГ и за рубежом.

Доставка и монтаж

“Сотрудничаем с ООО ПКФ “КУБ“ с 2012 года. Один из немногих современных производителей, кто отвечает за качество собственной продукции и гарантирует надёжность, скорость и точность работы“

Андрей Иванович

Главный инженер, ПАО Татнефть

Монтаж

“Заказывали поставку резервуаров для промышленного комплекса в г. Сургут. Выполнили заказ точно в срок, соблюдали все гарантийные обязательства“

Вероника Андреевна

Руководитель проектов, ПАО “Газпром“

Блог компании

Новости и события

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  • Автор Администратор Сайта
8 ноября, 2023
2 мин на чтение

Выставки «Металл-Экспо 2023» и «Mitex 2023» 

Новости
  • Администратор Сайта
  • Автор Администратор Сайта
3 октября, 2023
2 мин на чтение

Компания ПКФ "КУБ" приняла участие в международном строительном форуме и выставке #forum100 что проходит на этой неделе в «Екатеринбург-Экспо» 

Новости
  • Администратор Сайта
  • Автор Администратор Сайта
28 июля, 2023
1 мин на чтение

Отгрузка резервуара 28.07.2023

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+7 (800) 775-08-28