Продукция завода ПКФ «КУБ»
Резервуары и ёмкости
Резервуары РВС
Металлические конструкции
Силосы для цемента
Один
из крупнейших
производителей резервуаров в России
Обеспечиваем клиентам высокие стандарты обслуживания
на всех этапах сотрудничества
- Проектирование и анализ
- Расчёт сроков производства
- Выезд на площадку
- Замеры и экспертная оценка
- Производство продукции
- Доставка
- Монтаж
- Эксплуатация
Производство
под ваши потребности
Используем проверенные годами и десятками проектов технологии по производству и монтажу резервуаров для нефтегазовой промышленности.
Резервуары и ёмкости проходят все необходимые проверки на соответствие стандартам качества.
Расчитаем необходимый объём продукции для вашего производства. Предоставим проект и график поставки и монтажа необходимого оборудования.
Доставка и монтаж
“Сотрудничаем с ООО ПКФ “КУБ“ с 2012 года. Один из немногих современных производителей, кто отвечает за качество собственной продукции и гарантирует надёжность, скорость и точность работы“
Монтаж
“Заказывали поставку резервуаров для промышленного комплекса в г. Сургут. Выполнили заказ точно в срок, соблюдали все гарантийные обязательства“
Екатеринбург
info@emkoct.ru
+7 (343) 234-62-85
+7 (912) 230-06-06
+7 (967) 630-23-69
Алапаевск
info@emkoct.ru
+7 (800) 775-08-28
Новый Уренгой
info@emkoct.ru
+7 (800) 775-08-28